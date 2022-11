Walrus gespot op 15 kilometer van onze grens, laatste exemplaar in België dateert van 1976 (!): “Het dier lijkt gezond”

Een opvallende gast op 15 kilometer van onze grens: in het Nederlandse Westkapelle is er een walrus gespot. Zo’n kolossen leven normaal in de Noordelijke IJszee. In België is het laatste exemplaar in 1976 gespot. “Laat ons hopen dat hij snel terug huiswaarts keert”, zegt maritiem bioloog Jan Haelters.

Midden oktober stierf nog een orka op het strand voor Cadzand, nu dook er zowaar een walrus op in in het Nederlandse Westkapelle, op 15 kilometer van de grens met België en Knokke-Heist. In Nederland werd het dier al Thor gedoopt. Eerst werd hij gespot in Noord-Holland op het strand van Petten, maar het dier zwom alsmaar zuidelijker in Zeeland. En nu zelfs richting ons land.

“Het gebeurde wel vaker de laatste jaren dat zo’n dieren opdoken in onze contreien. Ik denk aan Nederland, Duitsland of Denemarken, maar bij ons is het van 1976 geleden dat er nog een walrus is gespot”, zegt maritiem bioloog Jan Haelters. “Het moet nu echt niet ver zwemmen om Knokke of Zeebrugge te bereiken. Liever niet, want dan stellen zich toch een aantal problemen. Om zich te voeden, bijvoorbeeld.”

Van Ierland naar Spanje

Maar vooralsnog gaan de alarmbellen niet af: het is niet zeker dat het dier iets mankeert. “Thor lijkt zelfs eerder gezond. Al is het dier aan de magere kant, mogelijk het gevolg dat het hier moeilijker voedsel vindt. De exacte gezondsheidstoestand is moeilijk in te schatten vanop afstand”, aldus Haelters. “Toen hier in 1976 een dier werd gezien, zwom het ook terug naar zijn habitat. “We willen een volkstoeloop vermijden en hopen dat hij terug naar het noorden zwemt.”

Vorig jaar zwom nog zo’n kolos tot in Bilbao (Spanje), om later terug te keren naar IJsland. “Die kwam toen uit Ierland. Later zwom dat beest terug via Ierland naar Ijsland. Dat is nog steeds niet zijn thuis, maar het komt wel al dichterbij.” Walrussen leven normaal rond de Noordelijke ijszee. Daar rusten ze uit op ijsschotten. Wie Thor ziet, blijft best op enkele tientallen meters afstand. “Dan is er geen enkel gevaar”, geeft Haelters nog mee.