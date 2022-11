Gemalen gember uit de rekken gehaald wegens aanwezigheid bacteriën

Het Federaal Voedselagentschap heeft besloten om het product Zencefil gemalen gember van het merk Basak uit de verkoop te nemen en terug te roepen wegens een mogelijke aanwezigheid van bacillus cereus. Consumptie van voedsel besmet met de bacterie kan leiden tot ziekte en symptomen zoals overgeven of diarree.

Klanten die het product gekocht hebben, wordt gevraagd om het niet te consumeren en het terug naar de winkel te brengen.

Het gaat om producten met het lotnummer L4349M, een gewicht van 100 gram en een houdbaarheidsdatum van 01/06/2023. De producten werden verkocht via verschillende verkooppunten in ons land.

Voor bijkomende informatie kan je contact opnemen met het meldpunt voor de consument van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) via het gratis nummer 0800-13.550 of via meldpunt@favv.be.