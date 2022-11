Duitse mysterieserie ‘1899’ lijkt op ‘Lost’, maar speelt de regisseur ook met onze voeten?

De begingeneriek van de Duitse mysterieserie 1899 laat al vermoeden welke richting die zal uitgaan. De Westworld-achtige beelden vergezeld van een cover van White Rabbit wijzen op een droomwereld die door een onbekende instantie gemanipuleerd wordt. Die droomwereld is die van de stoomboot Kerberos die koers zet naar Amerika, maar onderweg een noodsignaal van het verdwenen zusterschip Prometheus opvangt. De Kerberos is bevolkt met migranten die allemaal een reden hebben om te vluchten.

Emily Beecham als Maura Franklin, het centrale personage van de mysterieuze puzzelserie ‘1899’ van de Duits-Zwitserse regisseur Baran bo Odar. — © Netflix

De Zwitserse regisseur Baran bo Odar (Dark) plukte gretig uit Lost en Westworld, maar ook uit The Matrix en The Truman Show. De vraag is of hij een acceptabele oplossing zal kunnen bieden. Je bent uiteraard nieuwsgierig. Maar de serie mist stuwkracht door de banale dialogen en de te oppervlakkig getekende personages. Die spreken overigens allemaal hun eigen taal (Duits, Frans, Engels, Deens, Spaans, Portugees en zelfs Chinees). Speelt Odar met de voeten van zijn publiek zoals J.J. Abrams dat deed in Lost? Het einde van seizoen 1 zal het uitwijzen. (cc)

‘1899’ is nu te zien op Netflix