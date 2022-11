Kinderdagverblijf in Keerbergen met onmiddellijke ingang geschorst na melding dat kindje vastgebonden werd met duct tape

Het Agentschap Opgroeien heeft met onmiddellijke ingang de vergunning van het kinderdagverblijf Mippie en Moppie 2 in Keerbergen voor twee maanden ingetrokken. Dit gebeurde na een melding dat een kindje er in zijn slaapzakje was vastgebonden aan het bedje met duct tape. Het Lokaal Loket Kinderopvang van de gemeente Keerbergen helpt de getroffen ouders om een nieuwe opvangplek te vinden.

“Na een melding op donderdag 10 november, werd de vergunning van kinderdagverblijf Mippie en Moppie 2 wegens hoogdringendheid geschorst omdat we ons ernstige zorgen maken over de pedagogische aanpak en de veiligheid van de kinderen”, klinkt het in een reactie van het Agentschap Opgroeien . “Het kinderdagverblijf kan bezwaar aantekenen tegen de beslissing maar dat bezwaar werkt niet opschortend. Op dit moment kunnen er dus geen kinderen worden opgevangen in het kinderopvanginitiatief. Het dossier wordt nu grondig onderzocht voor er een definitieve beslissing valt over de vergunning. Enkel wanneer de organisator aantoont dat de veiligheid van de kinderen gegarandeerd kan worden, kan de opvang opnieuw openen.”

Het agentschap had een eerste melding ontvangen op 7 november, en kreeg op 10 november een foto waarop het kindje te zien was dat met duct tape was vastgebonden aan zijn bedje.

“Deze beslissing heeft een enorme impact voor de ouders van de kinderen die er werden opgevangen. Ouders moeten nu al zeker tijdelijk op zoek naar een nieuwe opvangplek voor hun baby’s of peuters: ze kunnen hiervoor terecht bij het Lokaal Loket Kinderopvang van de gemeente Keerbergen”, gaat agentschap Opgroeien verder. “Zij proberen de getroffen ouders zo goed mogelijk te ondersteunen. De gemeente kan een beroep doen op de mogelijkheid om tijdelijke vervangcapaciteit te creëren. Daarbij kunnen organisatoren die aan de voorwaarden voldoen een subsidie krijgen om tijdelijk de kinderen die geïmpacteerd worden door de schorsing, op te vangen.”

Mippie en Moppie 2 is één van de zes vestigingen in vier verschillende gemeenten van dezelfde groep. De andere vestigingen blijven gewoon actief en zijn niet betrokken in dit onderzoek.