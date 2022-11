Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne komen om 14 uur tekst en uitleg geven in de Kamer over wat er precies gebeurd is in verband met de aanslag in Schaarbeek. De geradicaliseerde ex-gevangene Yassine Mahi (32) pleegde donderdag een aanslag op twee politieagenten waarbij één van hen het niet overleefde.