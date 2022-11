Amper 26-jarige Florence Pugh opnieuw beresterk in historisch drama ‘The Wonder’

Het verhaal van The Wonder speelt in 1862, dertien jaar na de Ierse hongersnood. De Engelse verpleegster Lib Wright (Florence Pugh) heeft de opdracht aanvaard om in een conservatieve Ierse gemeenschap de elfjarige Anna te observeren. Anna heeft al maanden niet meer gegeten, maar lijkt kerngezond. Een mirakel, volgens de notabelen van het streng religieus dorpje. Maar Lib is sceptisch, gelooft niet in wonderen en zoekt een methode om de waarheid te achterhalen. Haar actie dreigt echter een averechts effect te hebben, want plots begint Anna af te takelen.

Deze vertelling à la Agnes of God (nog een verhaal over een jong meisje en een mirakel) heeft iets van de romans met gotische elementen van de Brönte-zussen (Jane Eyre, Wuthering Heights) en zou perfect zijn geweest voor een expressionistische horrorfilm in zwart-wit. Maar Sebastian Lelio (Gloria, Una mujer fantástica) koos voor een meer realistisch drama met een impressionistisch kleurenpallet dat het woeste Ierse landschap beter benadrukt. Dat geeft cameravrouw Ari Wegner na The Power of the Dog opnieuw de kans om haar enorm talent te tonen.

Florence Pugh (links) als verpleegster Lib in het historisch drama ‘The Wonder’ van Chileen Sebastian Lelio. — © AIDAN MONAGHAN/NETFLIX

Voyeurisme

Lelio heeft ook een boeiende betekenislaag rond voyeurisme bedacht. Hij maakt je namelijk bewust dat je naar een fictiefilm kijkt, waardoor je parallellen trekt tussen de taak van Lib en die van de toeschouwer. Lib mag immers enkel kijken, maar nooit ingrijpen. Er komt een moment waarop ze voelt – wat de toeschouwer eveneens ervaart – dat ze iets drastisch en mogelijk onethisch moet doen om een onhoudbare situatie om te keren. De eerste helft van de film evolueert nogal traag, maar daarna volgt de ene wending na de andere.

Dat je toch geboeid zit te kijken, heeft te maken met Wegners oogstrelende fotografie, maar vooral met de zeer genuanceerde vertolking van Florence Pugh (momenteel ook te zien in Don’t Worry Darling), die sinds haar doorbraak met Lady Macbeth de meest gevraagde Engelse topactrice is.

Ze acteerde onlangs nog in de grootste films die we voor 2023 mogen verwachten: Oppenheimer van Christopher Nolan en Dune: Part Two van Denis Villeneuve. Straks nog een Oscar en La Flo heeft op haar 26ste verwezenlijkt waar andere actrices een heel leven voor nodig hebben.

‘The Wonder’ speelt vanaf nu op Netflix