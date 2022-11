TAS buigt zich over dopingzaak-Valieva, Antidopingagentschap wil 16-jarige Russische schaatster vier jaar schorsen

Het internationaal sporttribunaal TAS heeft een procedure opgestart in de dopingzaak rond de Russische kunstschaatsster Kamila Valieva, een van de meest besproken dopingdossiers van de voorbije jaren.

Het wereldantidopingagentschap WADA maakte vorige week bekend de dopingzaak rond de 16-jarige Valieva te laten behandelen door het TAS. Volgens WADA treuzelde het Russische antidopingagentschap RUSADA te lang in het dossier, dat tijdens de Winterspelen in Peking flink wat stof deed opwaaien.

Het TAS bevestigde dat het een beroep van WADA tegen RUSADA heeft ontvangen en dat de arbitrageprocedure is opgestart. WADA wil een schorsing van vier jaar en diskwalificatie van alle wedstrijdresultaten sinds de positieve test.

Valieva testte eind december, in aanloop naar de Olympische Winterspelen, positief op de verboden substantie trimetazidin. Het nieuws raakte pas bekend toen de Spelen in februari aan de gang waren. Valieva had op dat moment al goud gewonnen met het Russische team. De toen 15-jarige Russin mocht van het TAS, gezien haar jonge leeftijd, onder een “beschermde status” blijven deelnemen aan het olympisch toernooi maar de druk werd haar te veel en tijdens de vrije kür van de individuele competitie stapelde ze als topfavoriete de fouten op. Zo eindigde Valieva verrassend naast het podium.

Het feit dat Valieva minderjarig is, zou voor RUSADA de reden zijn waarom de definitieve uitspraak in de zaak geheim moet blijven. (belga)