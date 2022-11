Parket na dodelijke steekpartij Brussel: politie en ziekenhuispersoneel wisselden geen informatie uit over Yassine Mahi

Het parket heeft de zaak van Yassine Mahi wel degelijk ernstig genomen en heeft alle procedures gevolgd. Dat schrijft Johan Delmulle, procureur-generaal van Brussel, in een nota die aan de Kamer is bezorgd. Drie magistraten bogen zich over de zaak om in te schatten wat moest gebeuren. Maar toen Mahi naar het ziekenhuis werd gebracht, vertelde de politie de verpleegkundigen niet dat hij gevaarlijk was.

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld) en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (cd&v) moeten straks in de Kamer tekst en uitleg geven bij de steekpartij die in Brussel het leven kostte aan een jonge politieagent. Het Openbaar Ministerie houdt alleszins vol dat ze daar perfect de procedures hebben gevolgd. Dat schrijft de procureur-generaal van Brussel Johan Delmulle in een nota die aan de Kamer is overgemaakt.

Hij geeft een tijdlijn van de noodlottige gebeurtenissen en wat er op het niveau van het parket allemaal is gebeurd. “Er kan niet anders dan worden vastgesteld dat het parket van Brussel bij het nemen van zijn beslissing niet over één nacht ijs is gegaan”, zegt Delmulle.

Manipulator

Mahi had zich om 9.35 uur aangemeld bij het politiekantoor in Evere, waar hij zei dat hij gedachten over “agressie tegen de politie had” en “psychologisch behandeld wilde worden”.Daar bleek dat Mahi geen verdachte voorwerpen bij zich had. Om 10 uur werd de magistraat van dienst op de hoogte gebracht van de zaak.

Maar Mahi stond wel te boek als geradicaliseerd. De magistraat van dienst contacteerde onmiddellijk de collega van de afdeling Groot-Banditisme en Terrorisme. En ook de referentiemagistraat Terrorisme werd er bij gehaald. Drie magistraten bogen zich dus over de zaak. De Cel Radicalisme van de politiezone Brussel-Zuid werd er bij gehaald.

© BELGA

Al snel bleek dat Mahi in de gevangenis geradicaliseerd was. “Zelf was hij niet veroordeeld voor terrorisme.” Mahi werd bovendien omschreven als een “manipulator”. “Als hij bij de politie kwam, was dit omdat hij zelf een verzoek of een wens had (het voorbeeld werd aangehaald dat hij bij de politie ook over zijn huisvesting had geklaagd). Indien hij zich niet gehoord voelde, kon hij wel agressief reageren.”

Uit het PV bleek dat Mahi zich in “vaak inhoudelijk onsamenhangende bewoordingen” uitdrukte. Hij gaf aan dat hij haat koesterde tegen de politie en dat hij dacht aan het plegen van een aanslag, maar dat hij die gedachten helemaal niet wilde en dat hij vond dat hij hulp nodig had. Hij droomde van een huwelijk, van kinderen, van een normaal leven. Het gerecht kon op basis van die getuigenissen - gestaafd door de informatie van de politie - niet afleiden dat Mahi ermee dreigde een aanslag te plegen.

Vijf keer per dag

De magistraat van dienst gaf de politie wel de opdracht om de man over te brengen naar een psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. Dat is een zeer gangbare praktijk, de politie contacteert het parket “gemakkelijk meer dan vijf keer per dag” om iemand naar het ziekenhuis over te brengen voor psychologische problemen. Gedwongen opname hoefde niet, Mahi had er zelf om gevraagd.

Om 11.30 uur zet de politie Mahi af bij het verpleegkundig personeel van de psychiatrische dienst van Saint-Luc. Uit de eerste verklaringen blijkt dat de agenten de verplegers niets verteld hebben over het mogelijke gevaar. Mahi blijft even alleen in de wachtzaal. Twintig minuten later is hij verdwenen.

Geen haan kraait ernaar. Pas om 18.40 uur belt de politie om na te gaan wat met Mahi is gebeurd. Twintig minuten later pleegt Mahi zijn aanslag. Een politieagent van 29 jaar komt om het leven.