Dankzij dit Duitse gezichtsmasker staat Thomas Meunier straks toch op het WK in Qatar

De Rode Duivels trainen vanmiddag voor het eerst in aanloop naar het WK. Het is nog even afwachten op Thomas Meunier al op het veld zal staan. De flankspeler liep op 19 oktober een jukbeenbreuk op en speelde sindsdien niet meer met Dortmund. Om deel te nemen aan het WK werd in Duitsland wel een beschermend gezichtsmasker gemaakt.

Borussia Dortmund speelde vrijdag nog tegen Borussia Mönchengladbach (4-2 verlies). In die partij was nog altijd geen spoor van Thomas Meunier (31). De Rode Duivel moet in Duitsland al 7 wedstrijden werkloos toekijken sinds hij een jukbeenbreuk opliep in een bekermatch met Hannover 96. Toen kreeg hij op het uur een arm tegen zijn gezicht. Meunier werd de dag nadien al geopereerd en even werd er gevreesd voor zijn WK.

De speler zit evenwel in de Belgische WK-selectie en meldt zich vanmiddag in Tubeke waar de nationale ploeg verzamelt. De voorbije weken onderhield Meunier zijn conditie - aanvankelijk zonder duels - en nu maakt hij zich op om opnieuw wedstrijden te spelen. Dat kan omdat er een gezichtsmasker is gemaakt dat hem moet beschermen. Normaal is er in België maar één bedrijf - Vigo uit Wetteren - dat zo’n maskers op maat maakt uit carbon of uit een speciaal soort plastiek, maar het gezichtsmasker van Meunier werd al in Duitsland vervaardigd.

Ook de Duitser Antonio Rüdiger speelde maandenlang met een beschermend masker. — © Edward F. Peters/Sipa USA

Het is een gesofisticeerd hulpstuk. De plaats van de breuk wordt meestal opengelaten waardoor de gevoelige plaats gespaard wordt als het gezicht een nieuwe klap incasseert. De drukpunten zitten elders op de schedel. De ogen worden ook zo vrij mogelijk gelaten zodat het zicht niet te veel wordt belemmerd en vrij ademhalen is ook mogelijk.

The Masked Winger

En toch… Hoe goed zo’n masker ook op het hoofd past, voetballers dragen het niet zo graag. Vorig jaar brak Kevin De Bruyne bijvoorbeeld zijn neus en oogkas in de Champions League-finale drie weken voor het EK. Ook toen was er voorzien dat King Kev met een gezichtsmasker zou spelen op Euro 2020, maar op het toernooi liet hij het dan toch uit. De risico’s waren niet zo groot.

Naar verluidt zou Thomas Meunier het wel moeten dragen in Qatar, zeker in het begin. Als de flankspeler zo naar buiten komt, is hij dan The Masked Winger.