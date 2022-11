Meskerem Mees lanceert EP als zoethouder vol hoogwaardige restjes

Nu haar prille carrière een hoge vlucht heeft genomen en haar naam tot ver in Europa weerklank vindt, wil Meskerem Mees het momentum niet kwijtspelen. Ziedaar het wellicht voornaamste argument om een jaar na haar debuut deze EP met acht songs te lossen. Alerte fans hebben door dat de titel Caesar verraadt dat dit een aanvulling op haar eerste album Julius is.

LEES OOK. Na relatiebreuk maakt Warhaus troostplaat waarop het heerlijk heupwiegen is

Hoewel het hier gaat om onuitgebrachte songs uit dezelfde sessies, laat Caesar zich niet zomaar wegzetten als een worp met minderwaardige restjes. Daarvoor zijn de vooruitgeschoven singles Best Friend en Cod Liver Oil and Orange Juice (een cover van de Schotse cultfolkzanger Hamish Imlach) te goed. Ze krijgen hier het gezelschap van een gedicht (Dandelion) en vijf kleine, akoestische liedjes. Charlemagne bevat misschien wel Mees’ tot dusver allermooiste melodie. The City nam ze in 2017 op haar slaapkamer op. De spartaanse maar uiterst efficiënte inkleuring, met louter akoestische gitaar en cello, laat haar herkenbare eigen stem steeds meer bovendrijven.

In afwachting van een volwaardig tweede album is Caesar een hoogwaardig zoethoudertje én een aanvaardbaar excuus voor nog maar eens een tournee langs Belgische zalen. (gj)

‘Caesar’, Meskerem Mees, nu te beluisteren. Concert 28/02 Hasselt (CCHA)