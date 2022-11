Paintsil niet, Odoi, Owusu en Sowah wel in Ghanese-WK selectie

De teller van Genk-spelers op het WK zal op drie blijven steken. In tegenstelling tot Bilal El Khannouss, Gerardo Arteaga (Mexico) en Angelo Preciado (Ecuador) is Joseph Paintsil (Ghana) er niet bij.

Bondscoach Otto Addo heeft immers geen plaats in zijn selectie voor de pijlsnelle rechterwinger van competitieleider. Paintsil is nochtans in vorm met 6 goals en 8 assists na 17 duels. Bij de 26 geselecteerden van het Afrikaanse land zitten wel drie andere spelers uit de Jupiler Pro League: Club Brugge-basisspelers Denis Odoi en Kamal Sowah en AA Gent-middenvelder Elisha Owusu. Ghana opent zijn WK over tien dagen tegen Portugal. Nadien volgen confrontaties met Zuid-Korea en Uruguay in de interessante poule H.