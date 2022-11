9 gewonden na botsing tussen autocar en vrachtwagen op E17 ter hoogte van Destelbergen

De E17 van Antwerpen naar Gent is volledig dicht in Destelbergen. Daar is een autocar ingereden op een vrachtwagen, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. “De buschauffeur zit nog steeds gekneld”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeercentrum. Er zouden negen mensen gewond zijn.

Maandagmiddag, kort na de middag, is een autocar uit Nederland ingereden op een vrachtwagen ter hoogte van Destelbergen in de richting van Gent. Er zou sprake zijn van negen gewonden. “De Nederlandse autocar is in volle rit ingereden op een remmende vrachtwagen”, legt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeercentrum uit.

Het ongeval gebeurde op de middenrijstrook waardoor aanvankelijk enkel de midden- en rechterrijstrook versperd waren. “Maar de linkerrijstrook is nu ook afgesloten voor de hulpdiensten. Wat voor een grote verkeershinder zorgt.”

Volgens Bruyninckx zijn de hulpdiensten massaal aanwezig: “We zien op onze camera’s een grote ontplooiing van medische assistentie, zo zien we 8 ziekenwagen staan. Er zijn heel wat mensen gewond in de autocar maar het is niet duidelijk wat de aard van die verwondingen zijn”, zegt hij.

De buschauffeur zit nog steeds gekneld in de wagen maar zou nog steeds in leven zijn. “Het is ook niet duidelijk of iemand in levensgevaar verkeerd, daar heb ik tot nu toe niets van gehoord”, klinkt het nog.

Al het verkeer richting Gent moet de snelweg verlaten in Beervelde en een omleiding volgen in de omgeving naar knooppunt Destelbergen.

Het rampenplan werd afgekondigd.

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt om weg te blijven: “Er is nu al file vanaf Lokeren, goed voor een dikke 10 kilometer dus. We hebben geen prognose over hoe lang het zal duren wanneer de snelweg weer open zal zijn”. De wachttijd zou kunnen oplopen tot twee uur.

Later meer.