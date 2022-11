VRT krijgt waarschuwing van regulator voor reclame via VRT MAX

De Vlaamse Regulator voor de Media (VRM) heeft de VRT een waarschuwing gegeven voor het vertonen van reclamespots voorafgaand aan live-uitzendingen via streamingplatform VRTNU (inmiddels VRT MAX). Dat is een schending van het Mediadecreet. Een waarschuwing is een gepaste sanctie, zo meldt de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media maandag.

De VRM reageerde op een klacht. Wie de live-uitzendingen van de VRT volgt via VRT MAX kan meestal niet onmiddellijk aansluiten omdat eerst een reclamespot van 15 tot 20 seconden wordt getoond.

“De kijker die ervoor kiest om ‘live’ naar de televisie-uitzendingen van de VRT via VRT MAX te kijken, kan de audiovisuele programma’s uitsluitend gelijktijdig bekijken op basis van een programmaschema. Dit komt overeen met de definitie van een lineaire televisiedienst in het Mediadecreet. In voorliggend geval blijkt de lineaire omroepdienst te starten met een commerciële boodschap die wel degelijk in de lineaire omroepdienst vervat zit”, aldus het persbericht.

Eerder al op de vingers getikt

De VRM oordeelt dat de commerciële boodschappen, uitgezonden bij de livestream-televisie-uitzendingen op VRT MAX, beantwoorden aan de decretale definitie van reclame. “Zij vallen bijgevolg onder de verbodsbepaling van artikel 50 van het Mediadecreet en vormen geen toegelaten andere vorm van commerciële communicatie overeenkomstig artikel 48 van het Mediadecreet.”

Eind vorige maand had Vlaams minister van Media Benjamin Dalle de VRT al op de vingers getikt over het gebruik van zogenaamde ‘prerolls’ aan het begin van uitzendingen, met name bij livestreams. Volgens de CD&V-minister doorkruisen die reclameboodschappen de digitale strategie van de openbare omroep en is de praktijk in strijd met de beheersovereenkomst. Volgens Dalle heeft de VRT beloofd dat er een “uitdoofstrategie” komt, zei hij op 27 oktober.