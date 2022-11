Thomas Vermaelen viert 37ste verjaardag, liefst 12 WK-gangers die ouder zijn spelen wél nog

© Getty Images

Alfredo Talavera (40 jaar, 2 maanden en 2 dagen, doelman bij Mexico)

Alfredo Talavera is normaliter reservedoelman bij Mexico, maar in de oefenwedstrijd tegen Irak afgelopen woensdag kreeg de keeper van FC Juarez zijn veertigste cap.

© AP

Atiba Hutchinson (39 jaar, 9 maanden en 12 dagen, defensieve middenvelder bij Canada)

Atiba Hutchinson zal de oudste veldspeler zijn in Qatar en aangezien Talavera reservedoelman is bij Mexico mogelijk ook de oudste speler die in actie komt. Hutchinson is de enige speler van de huidige selectie die al geboren was toen Canada voor het laatste een WK speelde, in 1986. De middenvelder van Besiktas zal de aanvoerdersband dragen.

© Pool via REUTERS

Pepe (39 jaar, 8 maanden en 25 dagen)

Pepe is ondanks zijn gezegende leeftijd nog steeds titularis achterin bij Portugal. Hij won in 2016 al het EK met de nationale ploeg en in 2019 de Nations League.

© BELGAIMAGE

Eiji Kawashima (39 jaar en acht maanden, doelman bij Japan)

Ex-Lierse doelman Eiji Kawashima is al twaalf jaar eerste keuze onder de lat bij Japan en zal in Qatar ook vermoedelijk titularis zijn. Bij Strasbourg is Kawashima reservedoelman achter Matz Sels.

© ISOPIX

Dani Alves (39 jaar, zes maanden en 14 dagen, flankverdediger bij Brazilië)

Dani Alves zat vorig najaar nog even zonder club, toen het noodlijdende FC Barcelona hem als vrije transfer opviste. Daar deed hij begin dit kalenderjaar opnieuw geregeld mee. Dit seizoen voetbalt de creatieve rechtervleugelverdediger in Mexico bij Pumas. Alves wordt de oudste Braziliaan ooit op een WK. Het vorige record stond op naam van de in 1966 37-jarige Djalma Santos.

© BELGA

Remko Pasveer (39 jaar en 12 dagen, doelman bij Nederland)

De aanwezigheid van Remko Pasveer in Qatar is een sprookje. Pas in september, op zijn 38ste, werd Pasveer voor het eerst opgeroepen bij Oranje. Op 22 september kreeg hij in de Nations League-wedstrijd tegen Polen meteen zijn eerste cap. Louis van Gaal haalde de Ajax-doelman erbij omwille van zijn voetballende kwaliteiten.

© ISOPIX

Thiago Silva (38 jaar, 1 maand en 29 dagen, verdediger bij Brazilië)

Met Thiago Silva heeft Brazilië een tweede speler die het vorige record van Djalma Santos breekt. Ondanks zijn 38 jaar is Thiago Silva nog steeds een vaste waarde in de defensie van Chelsea. Ook bij de nationale ploeg is hij titularis.

© AP

Cristiano Ronaldo (37 jaar, 9 maanden en 15 dagen)

In het vernietigende interview met The Sun-columnist en -reporter Piers Morgan merkte Cristiano Ronaldo fijntjes op dat hij nog steeds op het hoogste niveau voetbalt, terwijl leeftijdsgenoot Wayne Rooney al met pensioen is. Ronaldo zal straks op zijn vijfde WK spelen, een eer die voorlopig enkel was weggelegd voor Lothaur Matthaus, Antonio Carbajal en Rafael Marquez.

© AP

Guillermo Ochoa (37 jaar, 4 maanden en 7 dagen, doelman bij Mexico)

Ex-Standard-doelman Guillermo Ochoa was eerste keus tijdens de WK-kwalificatie van Mexico. Hij zit intussen aan 130 caps. Bij zijn club FC América is hij aanvoerder en ook bij de nationale ploeg draagt hij de geregeld de band.

© IMAGEGLOBE

Steve Mandanda (37 jaar, 7 maanden en 23 dagen, doelman bij Frankrijk)

De doelman van Rennes gaat als derde keeper mee naar Qatar. Tottenham-doelman Hugo Lloris is onbetwiste titularis en in de pikorde daarachter is Mandanda intussen voorbijgestoken door Alphonse Areola van West Ham.

© AFP

Bryan Ruiz (37 jaar, 3 maanden en 2 dagen, aanvaller bij Costa Rica)

De ex-speler van AA Gent voetbalt tegenwoordig bij LD Alajuelense in eigen land en blijft een vaste waarde bij de nationale ploeg met liefst 144 caps achter zijn naam. Na het WK zet hij een punt achter zijn carrière.

© REUTERS

Luka Modrić (37 jaar, twee maanden en 11 dagen, middenvelder bij Kroatië)

Op klasse staat geen leeftijd en daar is de fijnbesnaarde Luka Modric het levende bewijs van. Bij zijn club Real Madrid doet Modric nog elke week mee en is hij nog geregeld een van de beste spelers op het veld. Dit seizoen zit hij aan 5 goals en 2 assists in 18 wedstrijden. In de laatste groepsmatch neemt Modric het met Kroatië op tegen de Rode Duivels.