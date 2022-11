Robin Keyaert vervangt Dieter Coppens in nieuw seizoen ‘De wonderjaren’

Terwijl Schoeters in de studio een bekende papa of mama ontvangt om het te hebben over de hete hangijzers bij de opvoeding van hun kinderen, trekt Keyaert op onderzoek bij ervaringsdeskundigen. De MNM-presentator werd zelf nog niet zo lang geleden papa - zijn partner Jade beviel begin dit jaar van hun dochtertje Ruby - en is benieuwd hoe andere gezinnen het aanpakken.

Het eerste seizoen van ‘De wonderjaren’ presenteerde Siska Schoeters samen met Dieter Coppens. — © © VRT - Thomas Geuens

Eén belooft dat ‘de meest uiteenlopende vragen aan bod zullen komen’, van vragen over het uitgaan tot de invloed van sociale media op jongeren. Ook moeilijkere thema’s zoals sexting, omgaan met racisme en plusouderschap hebben hun plaats.

Het nieuwe seizoen van De wonderjaren wordt in de loop van januari opgenomen. Wie in het publiek wil zitten, kan zich inschrijven via VRT MAX.