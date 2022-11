Jong en oud warmen zich aan Sint-Maartensvuur op Brookhook in Kinrooi

Kinrooi

Na een gedwongen onderbreking van drie jaar kon de vzw Brookhook in Kinrooi eindelijk weer een Sint-Maartensfeest organiseren. “Het feest ging van start met een kleurrijke lampionnentocht waaraan 165 families deelnamen”, aldus René Landmeters van de vzw. “In plaats van één groot vuur kozen we dit jaar voor vuurkorven: rond die korven en in de feesttent werd het een heel gezellig samenzijn. Romina, bekend van The Voice Kids op tv, trad op en er waren ook springkastelen voor de kleinsten. Zo viel er voor jong en oud iets te beleven.” pabr