Zeven snelheidsovertreders voor politierechter na controle in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder

Politie Heusden-Zolder heeft vorige week vijf snelheidsacties georganiseerd op 27 plaatsen in de gemeente. Zowel ’s morgens als ’s avonds werd geflitst. Van de 7.489 gecontroleerden reden er 990 te snel. Dit komt neer op ruim 13 procent, meer dan een op de tien dus. In de avonduren van 18 uur tot 2 uur ’s nachts van donderdag op vrijdag reed een bestuurder op vier sneller dan toegelaten. Zeven bestuurders haalden dergelijk hoge snelheden dat ze voor de politierechter moeten komen. Ze lopen het risico op een intrekking van het rijbewijs voor een bepaalde periode. De zware overtreders werden geflitst met snelheden tussen de 118 en 131 km/u op de Meylandtlaan waar maximaal 70 km/u mag worden gereden. In de Zandstraat waar 50 km/u is toegestaan zijn twee bestuurders betrapt met snelheden van 97 en 100 km/u. In de bebouwde kom van de Zandstraat reed een bestuurder 87 km/u.

maw