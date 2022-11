GEPROEFD. Bekende Hamontse zaak steekt na tien jaar in nieuw jasje én krijgt bijzondere chef-kok

Na 27 jaar namen Inge Van de Broek en Marc Bonneu afscheid van hun hotel-restaurant Koeckhofs. Ze richten zich nu volledig op hun andere zaak: Food Emotions in Hamont. De foodconceptstore is nu een gastronomisch restaurant mét een bijzondere chef-kok.

Zo’n tien jaar geleden opende Food Emotions als uniek concept van foodstore met lunchroom en pop-uprestaurant. Toen ze in het voorjaar afscheid namen van hun ander restaurant, besloten de zaakvoerders te gaan voor het plan Food Emotions 2.0. Ze beloofden een totale make-over van het winkelgedeelte, een gastronomische kaart én de intrede van een nieuwe chef-kok. Samen met interieurarchitecte Kathleen Simons staken ze het interieur in een nieuw jasje. “We kozen voor een heel natuurlijke look-and-feel. Eenvoudige, zachte en organische vormen, gecombineerd met verrassende elementen”, zegt zaakvoerder Inge Van de Broek.

De natuurlijke inrichting past mooi bij de filosofie die de zaakvoerders van Food Emotions voor ogen hebben. “Het meevloeien met de seizoenen, het belang van het product, een unieke smaakbeleving en de tomeloze passie van ons team vormen de basis”, zegt Marc Bonneu. Hij stond jarenlang aan het roer van de keuken, maar geeft nu de fakkel door aan zijn rechterhand Ruben Aendekerk. Zo brengen ze meteen jeugdig enthousiasme en een frisse wind in de keuken. “Ruben houdt de vinger aan de pols als het gaat om nieuwe gastronomische ontwikkelingen.”

Marc Bonneu en Inge Van de Broek richten zich nu volledig op Food Emotions. — © Food Emotions

De jonge chef wist van bij de start zijn stempel te drukken met ongewone smaakcombinaties. Zoals de combinatie van oester, steak tartaar en een sausje van jalapeño, een bijzondere smaakbeleving en meteen onze favoriet uit het zesgangenmenu waarvan wij genoten.

Dat menu startte met enkele verrassende amuses, waaronder calimocho, een cocktail van cola en wijn, erg populair in Spanje, met parmezaan en ansjovis, tonijn met meringue en ijs van bisque met koffie en gepofte knolselder. Daarna volgde gebrande langoustine met rauwe room en een verfrissende tomatenbouillon met olie van zeekraal. We kregen zeetong met pompoen en saffraan. Een andere verrassing was het gerecht van pijlinktvis en bloemkool. De saus werd met de inkt van de pijlinktvis gemaakt. Gedurfd, want een zwart gerecht schrikt mensen vaak af.

© Food Emotions

Als hoofdgerecht volgde Anjou duif die heerlijk samenging met het aardse van de millefeuille van rode biet, het frisse van de appel en de zoete toets van de balsamico in de saus. Als speels zijgerechtje kwam er een krokantje gevuld met gekonfijte duivenbout en vijg bij. Het dessert dat het menu afsloot, was op basis van tomaat, framboos en hibiscus. Aangename combinatie van groenten en fruit in een nagerecht. De jonge chef heeft ons aangenaam verrast en wij wisten Food Emotions 2.0 zeker te smaken.

© Food Emotions

Waarom hier uit eten?

1. Bij Food Emotions tafel je in een gezellig kader waar hout, lichte tinten en organische vormen de bovenhand krijgen.

2. Food Emotions 2.0 heeft met Ruben Aaendekerk een nieuwe, jonge chef die ongewone smaakcombinaties samenbrengt met klassiekers.

3. Je kan er kiezen uit een vijf-, zes- of zevengangenmenu, maar evenzeer kan je ook gerechten à la carte bestellen.

Food Emotions, Bosstraat 160 in Hamont-Achel. Open voor de lunch op wo, do, vrij en za 12-13.30 uur en voor het diner op do, vrij en za 18.30-20.30 uur. Info: www.foodemotions.be en 011/91.65.57