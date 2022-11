Genk

Osman Polat (25) uit Beringen, medewerker bij Tip Top Belting

Irem Coskun (24) uit Genk, verkoopsassistente bij Jysk

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? Acht jaar geleden maakten zij kennis via Instagram en werden even later een koppeltje. In een fotostudio wachtte Irem een grote verrassing met een huwelijksaanzoek. chpa

