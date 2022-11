Wie is Vinay Menon, de yoga-goeroe die Roman Abramovich tot rust bracht, Eden Hazard leerde ontspannen en nu de Rode Duivels mee aan winst moet helpen?

Bondscoach Robert Martinez kondigde een opmerkelijke nieuwe naam aan in zijn WK-selectie: Vinay Menon (48). Geen speler, maar een Indiase yoga-instructeur en wellnesscoach. Meer dan tien jaar deed hij de mentale begeleiding bij voetbalclub Chelsea. Onder andere Eden Hazard was één van de spelers die geregeld in een half donkere kamer samenzat met de yogagoeroe.