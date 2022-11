Onze F1-watcher na de GP van Brazilië: “Max Verstappen liet zich ondertussen van zijn kleinste kant zien”

Russell evenknie van Hamilton

In de eerste helft van het seizoen toonde George Russell zich al de betere van teamgenoot en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, maar omdat de Mercedes toen allesbehalve competitief bleek, viel dat een beetje tussen de plooien. Zeker omdat Hamilton na verloop van tijd opnieuw zijn draai vond, net zoals zijn bolide, en regelmatiger presteerde dan Russell.

Maar dan kwam de Braziliaanse Grote Prijs. De Zilverpijlen wisten zowaar allebei een plaats op de eerste startrij te versieren, met Russell voor Hamilton. De jongste van de twee – Russell is dertien jaar jonger dan Hamilton – nam van bij de start de leiding en zijn tocht naar een eerste zege leek iets makkelijker te worden toen zijn teamgenoot werd aangetikt door Max Verstappen. Na een late safety car moest Russell in de slotfase echter nog een opzittende Hamilton afhouden, maar hij kweet zich uitstekend van zijn taak.

Qua stuurmanskunsten en het omgaan met druk toonde Russell zich in Interlagos minstens de evenknie van Hamilton. Belangrijk indien hij in de toekomst een hoofdrol binnen het team wil opeisen. Maar als de Mercedes volgend jaar nog competitiever wordt en Red Bull en Ferrari van bij de start van het seizoen het vuur aan de schenen kan leggen, riskeert teambaas Toto Wolff zich nog een paar keer de haren uit het hoofd te moeten trekken. Want in tegenstelling tot de concurrentie – Red Bull Racing op kop – gelden er bij Mercedes geen teamorders en mogen beide rijders vrijuit racen. Dat zoiets ook verkeerd kan aflopen, toonden Lewis Hamilton en Nico Rosberg nog niet zo heel erg lang geleden.

Max Verstappen is geen teamspeler

Dat Verstappen dit jaar wereldkampioen is geworden, dat wist u al. Dat Red Bull Racing de constructeurstitel binnen had ook. Blijft de strijd om de titel van vicewereldkampioen. Nooit eerder wisten Red Bull-rijders één en twee te eindigen in de eindstand van het wereldkampioenschap. Toen Sebastian Vettel zijn titels veroverde, bleef Mark Webber steeds steken op een derde plek.

Maar Sergio Pérez maakt dit jaar wel aanspraak op die eerste ereplaats. De Mexicaan trok met vijf punten voorsprong op Charles Leclerc richting Brazilië, maar belandde na een wat ongelukkige bandenstrategie achter de Ferrari-rijder. Na de safety car kreeg Max Verstappen dan de opdracht om te proberen Leclerc punten af te snoepen, waarbij Pérez de belofte kreeg dat de Nederlander hem opnieuw zou laten passeren indien dat niet lukte. Verstappen slaagde er niet in en kreeg in de slotronde de opdracht Pérez opnieuw te laten passeren en hem zo belangrijke extra punten te laten scoren. Het zou een mooie wederdienst zijn voor de manier waarop Pérez Verstappen vorig jaar aan de wereldtitel hielp.

Verstappen reageerde echter niet op de vraag. Evenmin op het tweede, derde en heel dwingende vierde verzoek. Pas toen hij over de streep was gereden – vóór Pérez – wou Verstappen zijn race-ingenieur een cryptische uitleg geven: “Ik heb het vorige zomer al uitgelegd, jullie hoeven me dat nooit meer te vragen. Is dat duidelijk? Ik heb mijn redenen, en daar blijf ik bij.”

Wat vaag als uitleg – sommigen zien er een revanche in voor de GP van Monaco, toen Pérez opzettelijk zou gecrasht zijn om Verstappen van de pole te houden – maar wel duidelijk is dat Max Verstappen de echte baas is bij Red Bull en niet teammanager Christian Horner. Toen die laatste zijn excuses aan Pérez aanbood, kreeg hij van de Mexicaan te horen: “Het toont alleen maar wie Max echt is.” Wordt ongetwijfeld vervolgd.