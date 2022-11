Een lege agenda zondag? Zeven toffe voorstellingen op de Kunstendag voor kinderen

Blauw is de lievelingskleur van Meneer Blauwhemel. Maar wat blijkt? De pot met blauwe verf is leeg. — © Meneer Blauwhemel

Theater- en dansvoorstellingen, concerten, tentoonstellingen en workshops. Het is weer verscheidenheid troef zondag tijdens de elfde editie van ‘Kunstendag voor kinderen’. Dit is onze selectie uit de bijna dertig Limburgse activiteiten die georganiseerd worden.

9 maanden tot 3 jaar

Een nest klanken

Het gezelschap Klankennest neemt baby’s, peuters en hun ouders mee in een wonderlijke wereld vol geluiden en muziek van de Estse componist Arvo Pärt.

Baby Pärt, Klankennest, op 20/11 om 9.30 en om 11 uur, Cultuurhuis Tessenderlo. Info: www.cultuurhuistessenderlo.be

© Klankennest

Vanaf 2 jaar

Het blauw is op

Bij elke kleur die Meneer Blauwhemel toevoegt aan zijn schilderij, gebeurt er iets geks. Er komt beweging in het decor en er klinkt muziek. Blauw is zijn lievelingskleur. Maar wat blijkt? De pot met blauwe verf is leeg.

Meneer Blauwhemel, Salibonani, op 20/11 om 11 uur, Academiezaal Sint-Truiden. Info: www.debogaard.be

© Meneer Blauwhemel

Vanaf 5 jaar

Waar ben jij bang voor?

Iedereen heeft wel ergens schrik van. Van spinnen, van het donker, van onweer. In twee verhalen pakken deze poppenspelers die angsten met zachtheid aan. Na de voorstelling zijn er nog allerlei activiteiten in en rond het cultuurcentrum.

Schrik, Les Zerkiens, op 20/11 om 13 uur, cc Lanaken. Info: www.cclanaken.be

© RR

Vanaf 7 jaar

Beesten bedenken

Tijdens een beestige workshop mag je in een atelier naar hartenlust gewone en ongewone dieren in alle kleuren en formaten bedenken en verbeelden. Nadien kan je naar de familievoorstelling Kameleonie van Dimitri Leue en Tine Embrechts.

Beestige workshop en Kameleonie, op 20/11 om 13 en om 15 uur, Muze Heusden-Zolder. Info: www.muze.be

© RR

Vanaf 6 jaar

Fanfare zoekt harmonie

Negen percussionisten en blazers bevolken een vreemde droomwereld. De muzikanten zoeken speels contact met elkaar en met het publiek, maar elke poging tot samenspel lijkt te mislukken. Als alle hoop vervlogen is, wordt er een uitweg gevonden in een onverwachte hoek.

Tromp, Hopfrog Fanfare, op 20/11 om 15 uur, De Kimpel Bilzen. Info: www.dekimpel.be

© Hopfrog Fanfare

3 tot 5 jaar

Rond en rond

Dansers draaien om hun as, met hoepels en in een circuswiel. Het publiek zit in een installatie van cirkels. Je snapt het, het draait maar rond en rond in deze dansvoorstelling van de Zonhovense Ciska Vanhoyland en Lies Cuyvers.

Drrraai, Tout Petit, op 20/11 om 15 uur, Tentakel Zonhoven. Info: www.zonhoven.be

© KVDE

6 tot 11 jaar

De geur van een schilderij

Je kan een schilderij bekijken en soms mag je eraan voelen, maar kan je het ook ruiken? Snuif je de dennengeur van een landschap op en ontdekt je neus dat er op een stilleven van fruit een rotte appel ligt? Hier ga je aan de slag met geurstoffen en maak je je eigen geurschilderij.

Geurkunst, op 20/11 van 14 tot 17 uur, Het Stadsmus Hasselt. Info: www.hetstadsmus.be

Op www.kunstendagvoorkinderen.be zoek je door het uitgebreid aanbod per regio, per discipline en per leeftijdsgroep.