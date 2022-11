Kapotte gitaar Kurt Cobain voor ruim 486.000 dollar geveild: dit zijn de duurste gitaren ooit

Een kapotte gitaar van voormalig Nirvana-frontman Kurt Cobain (1967-1994) is op een veiling in New York verkocht voor meer dan 486.000 dollar. De geschatte waarde was 200.000 dollar. Dat heeft veilinghuis Julien’s zondag bekendgemaakt. Cobain sloeg de 1973 Fender Mustang stuk bij een optreden tijdens de eerste Amerikaanse tour van zijn band Nirvana in 1989.

De gitaar was een van de meer dan 1.500 stukken die van eigenaar wisselden op de driedaagse rock-’n-rollveiling zondagavond lokale tijd. Een met diamanten bezet gouden horloge van Elvis Presley uit 1972 bracht 256.000 dollar op, een vleugelpiano van Bob Dylan 217.000 dollar en een blauwe elektrische gitaar van Prince was goed voor 192.000 dollar. Een bril die ooit van John Lennon was, ging onder de veilinghamer voor 162.000 euro. Een paar versleten Birkenstock-sandalen van Steve Jobs, medeoprichter van Apple, haalde ook meerdere keren de geschatte prijs en werd afgeklopt op ruim 218.000 dollar.

Verschillende Gibson-gitaren, geschilderd in de blauwe en gele kleuren van de Oekraïense vlag, werden op de veiling verkocht voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Een Gibson Les Paul, waarmee ex-Beatle Paul McCartney in de zomer optrad, bracht bijna 77.000 dollar op.