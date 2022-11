Agenten houden in Brussel eerbetoon voor doodgestoken collega

In Brussel houdt de politie maandagochtend een eerbetoon voor hun overleden collega. Thomas M. (29) werd donderdag in Schaarbeek aangevallen door een man met een mes, hij overleed in het ziekenhuis. Ook een tweede agent raakte gewond.

Honderden agenten verzamelden maandagochtend op het Poelaertplein vlakbij justitiepaleis. Ze hielden daar een moment stilte voor hun omgekomen collega Thomas. Hij kwam donderdag om het leven nadat een man hem neerstak in Schaarbeek. “Elke dag nemen wij afscheid van onze families voordat we naar ons werk gaan, maar de laatste jaren komen sommigen onder ons niet meer thuis.”

De agenten vragen zich af hoe het incident donderdag kon gebeuren. “Er zijn verantwoordelijken in deze zaak en we hebben ze geïdentificeerd: de politieke wereld en in het bijzonder de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Wij kunnen ons niet ontdoen van het gevoel dat er niet naar ons geluisterd wordt ondanks de herhaalde noodkreten van de vakbonden over de systematische vernietiging van ons statuut, het gebrek aan financiering en aan communicatie die en cascade van tragedies veroorzaken.”

Na het voorlezen van de namen van eerder gevallen slachtoffers werd er een minuut stilte gehouden.

(red)