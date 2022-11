Hasseltse prentenexpo toont dat de wolf niet altijd boos is: “Hij is zeker niet altijd de slechterik”

In Villa Verbeelding in Hasselt staat het hele huis in het teken van de wolf. Uit half Europa is een indrukwekkende selectie originele wolvenillustraties samengebracht. Ze zijn van gevestigde waarden en aanstormend talent, soms zelfs van de hand van kunstenaars van wie nooit eerder werk in ons land werd tentoongesteld.

Voor alle duidelijkheid, dit is geen totaaloverzicht van de wolf in illustraties. “Willen we dat, dan moeten we alle zalen van het Louvre afhuren”, lacht Marijke Rekkers, coördinator van Villa Verbeelding. “Er bestaat veel materiaal over wolven uit sprookjes- of prentenboeken en graphic novels. Logisch, want het is een dier dat tot de verbeelding spreekt.”

Slechterik

In sprookjes is de wolf een geliefde boosdoener. Denk maar aan Roodkapje, De wolf en de zeven geitjes en De drie biggetjes. “Het is wel niet zo dat we alleen boze wolven in beeld brengen”, benadrukt Marijke Rekkers. “Trouwens, de wolf is niet in alle sprookjes de slechterik. Er zit variatie in. Zo zijn er versies waarin Roodkapje de wolf doodt.”

In zijn boek De omgekeerde wereld heeft de Berlijnse illustrator Atak een tegendraadse versie van de drie bekende sprookjes samengebracht in één beeld. Op de hilarische prent zien we onder meer hoe de biggetjes het huis van de wolf omver blazen en hoe zeven wolfjes uit de buik van een geit kruipen. “Het is de originele tekening”, zegt Marijke Rekkers. “Het zijn trouwens allemaal originelen die hier hangen.” Nooit eerder was er werk van Atak te zien in ons land. Dat geldt ook voor Joanna Concejo, een Poolse die de naam van haar Spaanse man draagt en in Parijs werkt.

In ‘De omgekeerde wereld’ tekent de Duitse illustrator Atak compleet andere sprookjesversies. — © Uitgeverij Boycott

Uitwerpselen

Prentenboekenmakers voeren de wolf op in diverse gedaanten. De bril van wolf is het verhaal over een wilde wolf en een tamme hond van de herhaaldelijk bekroonde Nederlandse Marije Tolman. De in Hasselt wonende Ierse illustrator Paddy Donnelly toont zijn nog niet vertaalde boek Wolves in helicopters, waarin een klein konijn zijn angst voor wolven overwint. Ook graphic novels komen aan bod en er is werk te zien van studenten uit diverse opleidingen.

De wolvenwand zou je het informatieve deel van de tentoonstelling kunnen noemen. In die muur vinden we een schedel en uitwerpselen van een wolf. En we leren veel over het leven van dit dier via weetjes uit Het wolvenboek van Peter Feller met illustraties van Louize Perdieus. Hier komt de bezoeker oog in oog te staan met een echte wolf, zij het een opgezet exemplaar uit het Museum voor Natuurwetenschappen in Brussel.

Marijke Rekkers verzekert dat de bezoekers verrast zullen zijn: “De tentoonstelling is bestemd voor alle leeftijden. Ze is gelaagd, heeft verschillende niveaus. Volwassenen en kinderen beleven dat elk op hun manier.”

Wolf! De wolf in illustratie, van 20/11 t.e.m. 4/6, Villa Verbeelding in Hasselt. Info: www.villaverbeelding.be