Laïs pikt draad van anthem ‘’t Smidje’ weer op met eerste album sinds 2009

Laïs 2.0: Nathalie Delcroix en Jorunn Bauweraerts rooien het voortaan zonder Annelies Brosens, die in 2020 uit de groep is gestapt. — © Sebastian Steveniers

‘t Smidje is niet alleen hét anthem van Vlaamse jeugdbewegingen, de 34 jaar oude klassieker van Laïs leeft zelfs internationaal. Voor wie te jong is om de hoogdagen te hebben meegemaakt, verrijst ’s lands grootste folkfenomeen nu met De langste nacht en een bijbehorende theatertournee.

Drie jaar na de jubileumcompilatie 25 Jaar Laïs en tournees met covers en kerkconcerten knoopt Laïs weer aan met het eigen verleden. De langste nacht is het eerste album met nieuw werk in meer dan tien jaar. Opmerkelijkste verandering: Nathalie Delcroix (46) en Jorunn Bauweraerts (43) rooien het voortaan zonder Annelies Brosens, die in 2020 uit de groep is gestapt.

“Ze wou niet langer het on the road-leven als zangeres leiden. Inmiddels kunnen we dat goed plaatsen. Met twee vooraan op het podium staan, voelt niet zo ontzettend anders. Het maakt Laïs iets minder meisjesgroep-achtig, wat ook niet slecht is. Even was er wel paniek. Toen Annelies stopte en corona opkwam, vielen opeens al onze zekerheden weg. Uiteindelijk heeft dat ons kracht gegeven om toch door te gaan”, schetst het duo.

© Sebastian Steveniers

Grappend noemen Jorunn en Nathalie deze Laïs 2.0 “de ABBA van de Lage Landen”, aangezien zij zich laten flankeren door een groep met daarin hun beider partners Bjorn Eriksson en Tomas de Smet, duizendpoten met verledens in groepen als Zita Swoon, Think Of One en The Broken Circle Breakdown Bluegrass Band. “Zij kennen ons en onze smaken. Dat we zouden samenwerken, is er heel spontaan en organisch van gekomen.”

Op De langste nacht zingt Laïs opnieuw in het Nederlands, met teksten gebaseerd op Jorunns collectie oude liedboeken. Met die aanpak knipoogt Laïs naar het titelloos debuutalbum uit 1998, nog steeds ‘s lands meest succesvolste folkplaat ooit. Muzikaal waaiert de groep anno 2022 meer exotische richtingen uit. “Naast onze persoonlijke smaak, die gaat van Griekse muziek tot Turkse seventies-psychedelica, speelt daarbij zeker ook de invloed van onze partners mee. De combinatie van de etnische ritmes die Tomas aandraagt en de filmische synths die Bjorn toevoegt, maakt Laïs vernieuwend, geloven we graag.”

© Sanne Delcroix

Tv-show in Polen

Ondertussen levert ’t Smidje, de 34 jaar oude klassieker van de groep, Laïs nog steeds onverwachte avonturen op. Zo mocht de groep onlangs naar Polen, om ‘de Belgische dans’ te brengen op een festival en in een tv-show. “’t Smidje wordt er al jaren op dorpspleinen gedanst. Iedereen in Polen kent het nummer, blijkbaar sinds een uitwisseling van jeugdbewegingen, maar niemand kon een gezicht op ons plakken. Tot nu dus.”

“Zelf horen we ‘t Smidje ook nog steeds op de vreemdste plaatsen, van de supermarkt tot de speelplaats van scholen. Ons grote geluk is dat Laïs in Vlaanderen een vaste waarde is. We merken dat onze jongste single Orion op de radio wordt gespeeld en goed is onthaald. Meer verwachten we niet. En als het hier echt niet meer zou lukken, gaan we gewoon terug naar Polen.”

‘De langste nacht’, Laïs, nu te beluisteren. Concerten 25/11 Tienen (CC De Kruisboog), 16/12 Lommel (CC De Adelberg). www.lais.be