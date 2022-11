Alzheimer-medicijn van Roche faalt in klinische studie

Een nieuw experimenteel medicijn tegen Alzheimer heeft in een grootschalige klinische studie teleurstellende resultaten opgetekend, zo maakte farmagroep Roche maandag bekend.

Het middel, gantenerumab genaamd, heeft de doelstelling om de ziekte te vertragen bij mensen met beginnende Alzheimer niet gehaald, klinkt het. Het middel werd wel goed verdragen, maar de resultaten waren “statistisch niet significant”.

Het ging om een klinische studie in fase III, waarbij het experimentele medicijn aan een grote groep testpersonen wordt toegediend. Het gaat om 1.965 personen uit dertig landen, over een periode van 27 maanden.

Roche zal de volledige resultaten van het onderzoek eind deze maand voorstellen op een medisch congres in San Francisco over de ziekte van Alzheimer. Een medicijn tegen Alzheimer zou naar verwachting 6 miljard dollar per jaar kunnen opbrengen.