Jongeren met crossmotoren beschadigen fonkelnieuw BMX-terrein: “Ze zagen hun fout in en hebben alles weer hersteld”

Het fonkelnieuwe BMX- en mountainbikeparcours in het Congobos in Arendonk werd op de eerste dag dat het terrein beschikbaar was al beschadigd. Enkele jongeren met elektrische crossmotoren hadden het parcours deels stukgereden. Het voorbije weekend is het terrein weer hersteld, met medewerking van de jonge daders zelf. “De jongeren zagen zaterdag hun fout zelf in. Het ging eerder om een jeugdzonde”, zegt An Hermans (N-VA), schepen van Sport in Arendonk.

De verslagenheid was vrijdagavond groot toen de parcoursbouwers van het nieuwe BMX- en mountainbiketerrein een kijkje kwamen nemen in het Congobos in Arendonk. Met crossmotoren waren er diepe groeven gemaakt in de omloop en de heuvels en bochten waren beschadigd. Maar nadat het nieuws zich zaterdag via de sociale media had verspreid, kwam er reactie van een van ouders van enkele jongeren die verantwoordelijk waren voor de beschadigingen. “Het ging om enkele jongeren die vooral uitgedaagd waren door het nieuwe parcours en die met elektrische motorfietsen over de omloop waren gereden. Ze hadden niet de bedoeling om het parcours echt te beschadigen”, vertelt An Hermans, schepen van Sport in Arendonk. “Zaterdag zijn die jongeren en die vader meteen in actie geschoten om het parcours weer te herstellen. Met uitzondering van de kombocht ligt het parcours er weer goed bij. BMX’ers hebben zich de voorbije dagen al goed kunnen uitleven. Laten we het houden op een jeugdzonde van die jongeren in plaats van echt vandalisme.”

Jongeren hadden met elektrische crossmotoren het nieuwe BMX-parcours in Arendonk beschadigd. — © RR

Vrijwilligers

Enkele vrijwilligers onder wie het wielrennerskoppel Peter Wuyts en Inge Roggeman uit Arendonk hebben het gloednieuwe parcours mee uitgetekend en aangelegd, samen met de diensten van de gemeente Arendonk. “Er ligt in het Congobos al sinds de jaren tachtig een BMX-parcours, toen er ook nog een BMX-club actief was. Na het verdwijnen van die club bleef er een beperkte omloop beschikbaar. Enkele kinderen waren zelf beginnen te graven”, legt An Hermans uit. “Nu beschikken BMX’ers en mountainbikers over een nieuw, degelijk en uitdagend parcours waarvoor geen enkele boom of struik hoefde te sneuvelen.”

BMX’ers en mountainbikers beschikken in het Congobos in Arendonk over een gloednieuwe omloop. — © RR

Extra motorcrossterreinen

Aan het nieuw terrein staan er wel degelijk bordjes met de melding dat e-bikes of motoren niet toegelaten zijn. Er geldt ook eenrichtingsverkeer en een helm is verplicht. “Je mag ook niet over de heuveltjes en kombochten wandelen om het risico op inkalving tegen te gaan”, vertelt de schepen. “Het incident van vrijdag wijst opnieuw op het gebrek aan motorcrossterreinen in onze regio. Van hieruit moet je al naar het Nederlandse Reusel gaan crossen. Met de sportregio Noorderkempen zijn we bezig aan de opmaak van een van plan voor bovenlokale sportinfrastructuur met aandacht voor motorcrossterreinen.”