De luchthaven van Zaventem lijkt vanmorgen op een verzamelplaats van voetballers uit de Jupiler Pro League. Sommigen, onder wie Denis Odoi bij Ghana, zijn op weg naar hun nationale ploeg om straks het WK te betwisten, maar velen genieten van de WK-stop om even vakantie te nemen in hun thuisland of op een zonnige plek. De competitie hervat pas in het weekend van Kerstmis.