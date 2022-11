Voormalig advocate van Melania Trump wordt eerste vrouwelijke president van Slovenië

De partijloze advocate Natasa Pirc-Musar wordt de volgende president van Slovenië. Na ongeveer 90 procent van de stemmen te hebben geteld, behaalde ze, gesteund door het regerende links-liberale kamp, ongeveer 54 procent in de tweede ronde zondag. Haar rivaal, ex-minister van Buitenlandse Zaken Anze Logar, gesteund door de rechtse oppositie, kreeg volgens de verkiezingscommissie in Ljubljana zondagavond ongeveer 46 procent van de stemmen.

Logar feliciteerde Pirc-Musar zondagavond, meldt de lokale televisie. Logar geldt als de vertrouweling van de rechtse premier Janez Jansa, die in april werd weggestemd. Drie weken geleden had hij de eerste ronde van de verkiezingen gewonnen. Op dat moment waren echter naast Pirc-Musar ook kandidaten van de sociaal-democraten en links in de running.

Pirc-Musar is de eerste vrouw met het hoogste ambt in Slovenië. De 54-jarige was van 2004 tot 2014 ook de eerste ombudsvrouw voor vrijheid van informatie in haar land. Pirc-Musar is ook de voormalige advocate van Melania Trump, de echtgenote van ex-president Donald Trump.

In Slovenië duurt de ambtstermijn van een president vijf jaar en die is eerder protocollair. Aftredend president Borut Pahor kon na twee ambtstermijnen niet meer kandideren.