Retin Obasohan in selectie Belgian Lions

Het is do or die maandagavond (20u30, Mons Arena) voor de Belgian Lions. Een nieuwe stunt en ditmaal versus topper Griekenland (FIBA 9) is in de WK-kwalificatieronde aan de orde om op schema te blijven voor het WK van 2023. “Met de steun van een volle Mons Arena gaan we op zoek naar winst,” zei Ismael Bako. Zowel België, in Turkije, als Griekenland, thuis tegen Letland, gingen vrijdag zwaar onderuit. Voor beide ploegen is winst maandagavond een must willen ze op schema blijven voor het WK van 2023 (25 augustus-10 september, Japan, Filipijnen, Indonesië). Voor België zou dat een primeur zijn.

Ten opzichte van vrijdag in Istanbul recupereren de Belgian Lions Retin Obasohan. Na zijn Euroleaguewedstrijd van donderdag met ASVEL Villeurbanne voegde de Antwerpenaar zich zaterdag in Bergen bij de Belgische selectie. Bij Griekenland geen NBA-spelers en dus geen Giannis “The Greek Freak” Antetokounmpo. Er worden bij het Griekse team evenwel een pak nieuwe Euroleague spelers verwacht. Onder meer Nick Calathes (Fenerbahce Istanbul) en verschillende spelers van Panathinaikos Athene en Olympiakos Piraeus. “We beseffen dat we met een knalprestatie moeten uitpakken. Griekenland is een wereldtopper. Willen we met deze groep voor het eerst naar een WK moet de winst in België blijven,” aldus nog Ismael Bako, vrijdag in het Turkse Istanbul de uitblinker. Retin Obasohan zal ongetwijfeld met zijn fysieke kracht en klasse defensief en offensief een meerwaarde zijn. Ook de overige Lions zullen hun niveau moeten opkrikken. Als de Belgian Lions maandag kunnen juichen spelen ze op 24 februari in Groot-Brittannië en op 27 februari 2023 (thuis Turkije) in de twee resterende wedstrijden voor een stek op het WK van 2023.

Selectie Belgian Lions: Manu Lecomte, Jonathan Tabu, Milan Samardzic, Retin Obasohan, Thomas Akyazili, Alex Libert, Jean-Marc Mwema, Pierre-Antoine Gillet, Andy Van Vliet, Maxime De Zeeuw, Kevin Tumba, Ismael Bako

Programma poule I maandagavond: 18.30 Letland-Groot-Brittannië; 20.00 Servië-Turkije; 20.30 België-Griekenland

Stand poule I: 1. Letland 7-13; 2. Servië 7-11; 3. Griekenland 7-11; 4. Turkije 7-10; 5. België 7-10; 6. Groot-Brittannië 7-8