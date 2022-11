Rode Duivels nemen Indiase yoga-instructeur van Chelsea mee die Eden Hazard leerde relaxen

Er stapt een opmerkelijke naam mee op het vliegtuig van de Rode Duivels richting Midden-Oosten: Vinay Menon (48). Hij is een Indiase yoga-instructeur en wellnesscoach die al jarenlang samenwerkt met de sterren van Premier League-club Chelsea. Edan Hazard is lovend over het werk van Vinay. “Bij topvoetbal komt veel druk kijken en Vinay helpt je om de druk kwijt te raken en te relaxen”, zei Hazard in The New York Times.