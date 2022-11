Dolly Parton krijgt filantropische prijs van Jeff Bezos ter waarde van 100 miljoen dollar

Countryzangeres Dolly Parton (76) heeft van Amazon-oprichter Jeff Bezos een filantropische prijs gekregen van 100 miljoen dollar. “Ik zal mijn best doen om goede dingen met dit geld te doen.”

Parton kreeg de prijs van miljardair Bezos en zijn partner Lauren Sanchez. De prijs, die de naam The Bezos Courage & Civility Award draagt, bestaat al sinds 2001 en wordt uitgereikt aan leiders die “oplossingen nastreven met moed en beschaving”. In het verleden werd de Award al uitgereikt aan onder meer Jose Andres, de oprichter van World Central Kitchen, voor de strijd tegen voedseltekort.

Sanchez omschreef Parton als “een vrouw die geeft met haar hart en leidt met liefde en mededogen in elk aspect van haar werk”, zei ze. “We kunnen niet wachten om het goede te zien dat je gaat doen met deze prijs van 100 miljoen dollar.”

“Wow, zei je nu 100 miljoen dollar?”, reageerde Parton toen ze haar Award in ontvangst nam. “Ik geloof erin dat mensen die in een positie zitten waarin ze kunnen helpen, ook moeten helpen. Ik zal mijn best doen om goede dingen te doen met dit geld.”

De countryzangeres staat er al langer bekend om een grote ondersteuner te zijn van tal van goede doelen. Zo richtte ze ook de Dollywood Foudation op, daarmee geeft ze boeken aan kinderen overal ter wereld. Maar Parton werd in het verleden ook al geprezen nadat ze 1 miljoen dollar doneerde voor het onderzoek naar en de ontwikkeling van een coronavaccin.

(sgg)