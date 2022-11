Dit moet u weten over Shirin van Anrooij, nóg een Nederlands toptalent: “Als ze ooit start in de Ironman van Hawaï, gaan ze niet weten wat ze meemaken”

In Nederland groeit wielertalent echt aan de bomen. In de Beekse Bergen won niet Fem van Empel, wel Shirin van Anrooij (20). Net zo jong en net zo getalenteerd. Portret van een Hollandse alleskunner, die dit jaar ook al de witte jongerentrui won in de Tour. “Als ze ooit start in de Ironman van Hawaï, gaan ze niet weten wat ze daar meemaken.”