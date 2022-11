Meer dan 120.000 mensen wachten in VK op behandeling asielaanvraag

In het Verenigd Koninkrijk wachten ruim 120.000 mensen op de behandeling van hun asielaanvraag. Van december 2017 tot juni 2022 is hun aantal bijna verviervoudigd tot 122.206, zo heeft de vluchtelingenorganisatie Refugee Council maandag bekendgemaakt, daarbij verwijzend naar cijfers van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Vooral het voorbije anderhalf jaar is sprake van een forse stijging.