Erdogan noemt dodelijke explosie in Istanboel “achterbakse aanslag”, dader opgepakt

Bij een aanslag in het centrum van Istanboel zijn zondag 6 doden, onder wie 2 kinderen, en zeker 81 gewonden gevallen. Op een persconferentie op de G20-top in Indonesië sprak president Erdogan van “een achterbakse aanslag”. De dader is intussen opgepakt. Een vrouw zou een explosief geplaatst hebben in een drukke winkelstraat, een beetje te vergelijken met de Brusselse Nieuwstraat of de Antwerpse Meir. Op bewakingsbeelden is te zien hoe zij een pakketje achterlaat bij een zitbank. Een paar seconden later volgt een enorme explosie.

De ontploffing gebeurde om 16.20 uur (14.20 uur Belgische tijd), zei gouverneur Yerlikaya in een tweet, op het Taksimplein in de wijk Beyoglu. Een winkelstraat met vooral Westerse winkels en boetieks.

Op sociale media circuleren beelden van winkelende mensen die door de explosie opgeschrikt worden, en in paniek proberen te vluchten. Op de beelden is een explosie te zien en een rookwolk die opstijgt uit de straat. Op een volgend beeld is te zien hoe tientallen mensen op de grond liggen. Sommigen in een plas bloed. Vreselijke taferelen.

Zes doden

Intussen is al sprake van 6 dodelijke slachtoffers. Vier stierven ter plekke, twee bezweken in het ziekenhuis aan hun verwondingen. Vicepresident Fuat Oktay verklaarde daarnaast dat het aantal gewonden was gestegen tot 81. Twee gewonden zijn er ernstig aan toe, vijf liggen op intensieve.

Onder de dodelijke slachtoffers zijn Yusuf Meydan (34), een kabinetsmedewerker van minister Derya Yanik, en diens dochtertje Ecrin Meydan (9). Ook Arzu Özsoy (38) en zijn dochter Yağmur Uçar (15) lieten het leven, net als Mukaddes Elif Topkara (27) en Adem Topkara (40). Dat liet de Turkse minister van Binnenlandse Zaken Süleyman Soylu weten aan het staatspersagentschap Anadolu.

Vrouw

Volgens de Turkse president Recep Tayyip Erdogan is de explosie een “achterbakse aanslag”. “De daders zullen worden ontmaskerd”, zei het Turkse staatshoofd live op de televisie. “Onze bevolking mag er zeker van zijn dat de daders worden gestraft.”

De dader is intussen opgepakt. “De persoon die de bom heeft geplaatst, is gearresteerd. Volgens onze bevindingen is de terroristische organisatie PKK verantwoordelijk” voor de aanslag, meldde minister Soylu zondagnacht aan Anadolu.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn vicepresident Foeat Oktay hadden eerder gezegd dat een “vrouw” verantwoordelijk was voor de aanslag, maar dat werd door Soylu momenteel niet bevestigd.

Op beelden van bewakingscamera’s in de winkelstraat was te zien hoe een vrouw een pakje neerlegt onder een bankje bij een grote bloembak. Ze loopt onmiddellijk verder en verdwijnt in de massa. Luttele ogenblikken later volgt een enorme explosie.

“Een vrouwelijke kamikaze zit achter de aanslag in Istanboel”, zei de Turkse vicepresident Foeat Oktay zondagavond. Met kamikaze wordt bedoeld dat iemand zichzelf opblaast, maar dat zou hier niet het geval geweest zijn. “We beschouwen het als een terroristische aanslag vanwege de explosie van een bom die is ontstoken door een aanvaller die volgens de eerste informatie een vrouw zou zijn”, aldus Oktay.

Volgens Halktv, een Turkse zender, werd enkele tientallen kilometers verder een man doodgeschoten. Volgens getuigen vuurden agenten wel 50 of 60 keer. Of er een verband is met het bloedbad in Instanbul was nog niet bekend. De Turkse politie gaf geen informatie op bevel van de overheid.

Terreurlijst

De Koerdische arbeiderspartij PKK staat op de terreurlijst van Turkije, Europa en de VS en beschikt over stellingen in het zuidoosten van Turkije en in Noord-Irak. De beweging voert sinds het midden van de jaren 80 een gewapende strijd tegen de Turkse regering en werd in het verleden al vaak beschuldigd van bloedige aanvallen op Turkse bodem. Omgekeerd is de PKK ook vaak het doelwit van Turkse militaire operaties.

Antwerpenaar Ivann Vermeer was vlak bij het Taksimplein op het moment van de dodelijke aanslag. “Vijf minuten voor de explosie ben ik daar nog gepasseerd”, vertelt hij. “Ik was op weg naar een museum in de Franse wijk. Dat werd nadien helemaal ontruimd. Iedereen moest naar de oevers van de Bosporus afdalen.”

In de menigte begon al snel een gerucht te circuleren over een mogelijk tweede aanslag. “Het ging er allemaal heel rumoerig aan toe”, zegt Vermeer, die maandelijks in de Turkse metropool verblijft. De Antwerpenaar zit ondertussen veilig in zijn hotel.

Met zijn organisatie Esthetic Airlines organiseert hij reizen voor mensen die een haartransplantatie of een tandoperatie willen ondergaan in Istanboel. “We weten van alle onze mensen dat ze veilig in hun hotel zijn, de esthetische klinieken liggen ook niet echt in de buurt van Taksim.”

De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse en de omgeving werd afgezet. Volgens CNN Türk ontstond er paniek op straat en zijn veel politie-, brandweer- en medische teams ter plaatse gestuurd. Op het Kasimpasa politiestation vlak bij de plaats van de explosie kreeg Reuters te horen dat alle beschikbare manschappen ter plaatse zijn, zonder verder details te geven.

Dokters en verpleegkundigen zijn uit verlof geroepen om slachtoffers te helpen behandelen en de Rode Halve Maan, het Rode Kruis, roept iedereen op om dringend bloed te geven.

De Turkse mediaregulator heeft een uur na de explosie een publicatieverbod afgeroepen op nieuws over de explosie. Nieuwsuitzendingen mogen geen beelden brengen, wat het moeilijk maakt om zicht te krijgen op de omvang van de schade.

Volgens de hoofdofficier van Justitie van Istanboel is er een onderzoek geopend naar de explosie. Er zijn vijf magistraten aangesteld om het onderzoek te leiden.

In 2016 werd de drukke winkelstraat al eens het doelwit van een aanslag. Toen stierven vijf mensen bij een zelfmoordaanslag.

Ons ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er geen aanwijzingen zijn dat er zich landgenoten onder de slachtoffers bevinden. Maar ze volgen de toestand daar op de voet op.