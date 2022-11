Vincent Janssen verlegt de focus van Antwerp naar Oranje: “Het is de bedoeling om ver te geraken op het WK”

Misschien is Antwerp gewoon (nog) niet zo sterk als we met zijn allen dachten na die ongeslagen reeks van negen wedstrijden in het begin van het seizoen. Tegen Club Brugge was het collectief maar zozo – de piepjonge Arthur Vermeeren charmeerde nog het meest, dat zou eigenlijk niet mogen – en leek Antwerp af te stevenen op een nederlaag. In drie dolle minuten wist Antwerp dat verlies af te wenden, met dank aan Vincent Janssen. Hij bediende Michael Frey voor de 2-1 en ramde zelf de 2-2 binnen vanop de penaltystip.

Tot dan was Janssen zeker niet geweldig. Niet dat alleen hij daar schuld aan had: de aansluiting was niet goed, Janssen – die donderdag in de beker tegen Beveren nog rood pakte – stond er vaak alleen voor. Pas na de inbreng van Frey liep het vlotter. “Ik zat niet goed in de match”, sprak ook de Nederlander zelf, “maar als je met een doelpunt en een assist beslissend kunt zijn op het veld van Club Brugge, dan is dat toch lekker. We stonden tot een kwartier voor tijd 2-0 achter, dan voelt dit gelijkspel als een gewonnen punt.”

Voor Antwerp was de 2-2 een opsteker na een moeilijke periode: in de laatste acht duels pakte het slechts acht punten. “Maar we hebben geen crisis afgewend”, sprak Mark van Bommel. “Het is wel mooi dat men daarover spreekt: dat betekent dat we een topclub zijn.”

Dat ís Antwerp ook – laat daar geen twijfel over bestaan. Anders kun je geen dure vogels als Janssen – spits met een miljoenencontract – weglokken uit Mexico. Al is de Nederlander zeker niet enkel voor het geld naar de Bosuil gekomen. Hij wilde naar het WK en het zou moeilijker zijn om Louis van Gaal te overtuigen als hij niet in Europa speelde. “Vincent heeft voor ons gekozen om op niveau te geraken”, aldus Van Bommel. “Dat is gelukt. Dat is goed voor hem, goed voor Nederland en goed voor mij.”

Vanuit Zeist zag ook Van Gaal het graag gebeuren. De Nederlandse bondscoach liet al verstaan dat Janssen een grote kanshebber is om een basisplaats te hebben op het WK. Van Bommel: “Zo heb ik het ook begrepen.” Janssen zelf was voorzichtiger: “We gaan zien of ik de Nederlandse nummer één word. Ik probeer te laten zien dat ik er klaar voor ben. Ik krijg veel vertrouwen van Louis van Gaal. We hebben een mooi doel in Qatar, het is de bedoeling om ver te geraken.”

Zoals ook Van Bommel dat wil doen met dit Antwerp. Maar eerlijk: wil de Great Old een gooi doen naar de prijzen, dan zal het toch dwingender moeten dan die eerste 75 minuten in het Jan Breydelstadion. En is er misschien wel een kwaliteitsinjectie nodig in de transferperiode…