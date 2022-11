Bilal El Khannous na topmatch op Anderlecht: “Roberto Martinez heeft genoeg geprobeerd me te overhalen voor België te kiezen”

RC Genk denderde op Anderlecht voort naar een tienpuntenkloof met Union, met Bilal El Khannous in een glansrol. “Of ik het ook niet jammer vind dat ik voor Marokko gekozen heb? Bijlange niet. Roberto Martinez heeft de voorbije periode genoeg geprobeerd om me te overhalen, maar mijn keuze was nu eenmaal gemaakt.”

Het duurde tot minuut negentien vooraleer Paul Onuachu zijn dertiende van het seizoen tegen de netten punterde. Na een magistrale aanval via El Khannous en Munoz. Anderlecht kreeg geen vat op het frivole spel van de Limburgers, met steeds Bilal El Khannous aan de basis. Als Kevin De Bruyne zulke gespleten passes in de rug van de verdediging legt, staan alle tabloids vol. Maatwerk dat ook de 18-jarige El Khannous in de voeten heeft. Bij momenten fenomenaal, magistraal, superlatieven à volonté. “Ik weet gewoon dat de ballen daar moeten komen voor Mike en Joske”, verwees de jonge Marokkaanse international naar de snelheid van Trésor en Paintsil. “Er lag veel ruimte in de rug van de flankverdedigers van Anderlecht. De coach had daarop gewezen. Dan is het gewoon een kwestie van goed te timen. Eigenlijk had het aan de rust al 0-3 moeten staan.”

Voor El Khannous gaat het allemaal heel snel. Dat hij ex-Anderlecht is, moet bij het bestuur van de Brusselse club alweer pijn gedaan hebben zondagavond. “Ik heb hier gespeeld tot de U15. Toen besliste ik om voor Genk te kiezen. Eerlijk gezegd had ik daar nog geen moment spijt van. Of ik het ook niet jammer vind dat ik voor Marokko gekozen heb? Bijlange niet. Roberto Martinez heeft de voorbije periode genoeg geprobeerd om me te overhalen, maar mijn keuze voor Marokko was nu eenmaal gemaakt. Het is nu niet dat ik specifiek naar Qatar reis om de Belgen te kloppen. Ik ben in België geboren, maar elke match daar is even belangrijk. Ik vind het wel ontzettend jammer voor Bryan Heynen en Mike Trésor dat zij er niet bij zijn. Met hun statistieken hoorden zij ook thuis op dat toernooi. Maandag reis ik af. Ik blijf het zelf ongelooflijk vinden dat ik er op mijn achttiende al bij zal zijn.”

© Dick Demey

Bryan Heynen krijgt dus rust. Hij gaat in principe niet mee naar de Duivels, want hij is ‘maar’ invaller. Hij kan dus nog wat nagenieten van de straffe heenronde van RC Genk. “Het is eigenlijk jammer dat er nu een break is, want we zitten in een enorm goede flow. Tien punten voorsprong, dat zegt genoeg. Anderlecht kon ons op geen enkel moment pijn doen. Ook met een man minder behielden we de controle over de wedstrijd. De weg is nog lang, maar ik denk dat we alleen van onszelf kunnen verliezen. Het kan alleen nog fout lopen als we aan onszelf zouden beginnen twijfelen. En daar is geen enkele reden voor.”

Paintsil heeft pijn

Joseph Paintsil was de absolute kwelduivel van Anderlecht. Zijn rechtstreekse opponent, Moussa NDiaye, moest al snel naar de kant omdat hij de snelle Ghanees niet kon volgen. “Erg voor die jongen, maar hij is nog jong”, sprak Paintsil. “Onuachu had er misschien al twee of drie kunnen maken voor de rust, dan hadden we het onszelf nog makkelijker gemaakt.”

Eén wrange nasmaak wel bij Paintsil: de vragen aan zijn ploegmakkers over het WK deden hem pijn aan de oren. “Ik ben immens teleurgesteld dat ik niet geselecteerd werd voor de Ghanese selectie. Ik ben er kapot van zelfs. Ik had die selectie verdiend. Ik moedig Ghana aan, maar het doet pijn.”