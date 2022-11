Tijd voor bezinning bij Anderlecht tijdens WK-break: vier vragen over de penibele toestand van paars-wit

Gelatenheid in het Lotto Park. Anderlecht verloor – zoals iedereen vreesde – kansloos van RC Genk en eindigt de heenronde met 20 op 51. Voor RSCA is dat het laagste puntenaantal ooit in een competitie met 18 teams. Tijdens deze WK-break is het tijd voor bezinning. Komt er een nieuwe coach, wie begeleidt Esposito en Hoedt naar de uitgang en wat kan nieuwe sportief directeur Jesper Fredberg realiseren?