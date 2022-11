Wereldkampioen Peter Wright vecht tegen de tranen tijdens Grand Slam of Darts: “Mijn vrouw lijdt pijn en ik mocht niet bij haar”

Peter Wright won zondag na zijn eerste ook zijn tweede partij in de groepsfase van de Grand Slam of Darts. De wereldkampioen overleefde wel zes matchpijlen tegen Alan Soutar, om uiteindelijk met 5-4 te winnen. Maar dat was allemaal bijzaak voor ‘Snakebite’.

De Schot had zaterdag met 5-1 gewonnen van Fallon Sherrock en kwam tegen zijn landgenoot - een gewezen paracommando - snel 2-0 en 3-2 op voorsprong. Daarna leek Soutar op weg naar een stunt, maar hij mist liefst zes pijlen voor de match. Waarna Wright het afmaakte.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Wright mocht het na afloop komen uitleggen, onder andere bij Viaplay. En daar moest de wereldkampioen zijn tranen verbijten.

“Het publiek werkte op mijn zenuwen en er spelen momenteel dingen naast het darts die niet erg leuk zijn”, aldus de Schot. Zijn vrouw Jo ligt momenteel in het ziekenhuis. “Ik heb zeker overwegen om deze wedstrijd niet te spelen, maar ze drong erop aan dat ik toch kwam opdagen. Ze is in veilige handen, ze zorgen voor haar. Dat is het belangrijkste. Maar het was heel lastig om te spelen.”

Jo Wright werd zaterdagavond, vlak voor de eerste partij van ‘Snakebite’, opgenomen. “Met een ambulance is ze afgevoerd en ik vernam dat ze heel veel pijn lijdt. Ik ben zo snel ik kon naar daar gegaan en ben pas weer vertrokken rond 04u00 vannacht. Daarom zie ik er zo slecht uit (lacht). Vandaag wilde ik teruggaan, maar ik mocht haar niet zien. Dat was best pijnlijk, dus het boeide me vanavond even niet of ik won of niet.”