Rapper Drake vergokt 2 miljoen dollar bij kooigevecht

Rapper Drake was er lange tijd van overtuigd dat hij een hoop geld ging verdienen aan een weddenschap tijdens een kooigevecht in New York. Helaas, in de vijfde ronde keerde de wedstrijd en kreeg Israel Adesanya de genadeklap. En Drake dus ook. Figuurlijk dan wat hem betreft.

Rapper Drake had zaterdagavond in Madison Square Garden in New York maar liefst 2 miljoen dollar (ruim 1,9 miljoen euro) ingezet op Israel Adesanya. Zijn tegenstander in de MMA was Alex Pereira.

Lange tijd leek het erop dat Drake zijn geld op de goede persoon had ingezet, maar in de vijfde ronde kreeg Adesanya de genadeklap van Pereira, waarna de scheidsrechter besloot het gevecht te beëindigen.

De Canadese rapper staat erom bekend dat hij er niet vies van is om af en toe zijn geld te verwedden. Toch zal hij geen boterham minder moeten eten na zijn verlies van zaterdag. Drake mag zich bij de vijf rijkste rappers ter wereld rekenen met een fortuin van 150 miljoen dollar (133 miljoen euro).