Wat een ommekeer: Philippe Clement en Monaco geven zege tegen Marseille alsnog uit handen na goal in 98e (!) minuut

AS Monaco heeft zondagavond op de vijftiende speeldag van de Ligue 1 op de valreep met 2-3 verloren van Olympique Marseille. Philippe Clement gaat zo met een benard gevoel de WK-break in.

Alexis Sanchez schonk l’OM iets voorbij het halfuur de voorsprong dankzij een haarfijne vrije trap, maar Wissam Ben Yedder bracht de Monegasken op slag van rust langszij met een omgezette penalty.

Kevin Volland bezorgde de manschappen van Philippe Clement diep in de tweede helft het voordeel. Alleen draaide het scenario nog helemaal om. Jordan Veretout, in minuut 83, en Sead Kolasinac , in minuut 98, hadden echter het laatste woord namens de bezoekers. Eliot Matazo bleef 90 minuten lang op de bank bij de thuisploeg.

Marseille prijkt in de rangschikking van de Franse eerste klasse op de vierde plaats met 30 punten. Monaco achtervolgt op de zesde positie met 27 eenheden.

Straatsburg en Sels sprokkelen laat punt tegen Lorient

Voormalig KV Kortrijk-aanvaller Terem Moffi zette de bezoekers na een handvol minuten op rozen met zijn tiende competitietreffer. De thuisploeg, met Matz Sels tussen de palen, was de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen, maar hield finaal een oververdiend punt thuis dankzij Habib Diallo.

Straatsburg, dat nog maar één enkele keer kon winnen in competitieverband dit seizoen, geraakt voorlopig niet weg van de voorlaatste plaats in de rangschikking van de Franse eerste klasse met 11 punten.