Over en uit voor WK? Marokkaanse spelverdeler loopt vermoedelijk zware blessure op bij laatste competitieduel met Marseille

Het WK van Amine Harit lijkt nog voor het goed en wel begonnen is voorbij. De Marokkaanse international en spelverdeler van Olympique Marseille ging hard neer in een duel tijdens de partij tegen het Monaco van Philippe Clement en greep meteen naar de knie. De 25-jarige Harit werd met een brancard van het veld gedragen. Afwachten hoe ernstig het is.