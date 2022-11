Zelenski: “Russen hebben in regio Cherson zelfde wreedheden begaan als elders”

“Er zijn lichamen van doden gevonden: zowel burgers als militairen. In de regio Cherson heeft het Russische leger dezelfde wreedheden achtergelaten als in de andere regio’s van ons land waar het binnenraakte”, zei Zelenski in een toespraak. Hij beloofde “iedere moordenaar te vinden en te berechten”. De president zei ook dat er vierhonderd Russische oorlogsmisdaden gedocumenteerd werden. Hij verduidelijkte niet of het alleen ging om feiten die zich afspeelden in de regio Cherson.