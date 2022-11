Een sterk RWDM gaf Lommel SK geen schijn van kans, of toch even. Bij een 2-0 had Kadiri de aansluitingstreffer aan de voet, maar de thuisploeg drukte de hoop de kop in en maakte nog twee doelpunten. In de slotfase profiteerde Oyama van een botsing tussen Metinho en doelman Ivezic om de 5-0-eindstand vast te leggen.