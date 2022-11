Al snel was duidelijk dat ook Anderlecht blauw-wit niets in de weg zou kunnen leggen. — © Dick Demey

KRC Genk denderde zondag voort naar een tienpuntenkloof. Al snel was duidelijk dat ook Anderlecht blauw-wit niets in de weg zou kunnen leggen. “Jammer van de WK-break, want we zitten in een heerlijke flow”, sprak Bryan Heynen. “De weg is nog lang, maar ik denk dat wij alleen nog van onszelf kunnen verliezen.”