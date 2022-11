“Maandag wordt het opnieuw zacht, het blijft tot ’s avonds droog”

Maandag blijft het in Limburg nog lange tijd droog. Tijdens het eerste deel van de dag is er bovendien nog ruimte voor brede opklaringen. In de loop van de namiddag komt er meer bewolking opzetten en schuiven buien vanuit het zuiden dichterbij. In het tweede deel van de avond kunnen een aantal van die buien uiteindelijk ook boven Limburg opduiken.