Hommeles bij Red Bull? Teammaat Max Verstappen boos nadat Nederlander hem niet voorbij wil laten: “Na alles wat ik voor hem gedaan heb...”

Het stormt bij Red Bull na de Grote Prijs van São Paulo zondagavond. De wereldkampioenen werden op het circuit van Interlagos pas zesde en zevende, en tussen de twee piloten zit het even scheef. De als zevende gefinishte Sergio Pérez was na afloop immers niet te spreken over het feit dat teamgenoot Max Verstappen hem op het einde niet voorbij wilde laten.

Wat context: waar Verstappen al enkele weken zeker is van de wereldtitel, vecht zijn teamgenoot Pérez nog steeds om de tweede plaats in het WK. Hij is in een gevecht verwikkeld met Ferrari-rijder Charles Leclerc en kan dus elk punt goed gebruiken. Checo leek in Brazilië lang op weg naar de derde plaats en had in dat geval wat punten uitgelopen op zijn concurrent, maar na een late safety car stond de Mexicaan op tragere banden. Pérez was een vogel voor de kat en viel van de derde naar de zevende plaats terug.

Ook Verstappen haalde Pérez in, waardoor de Nederlander op plaats zes terechtkwam. Pérez had duidelijk graag gezien dat zijn teamgenoot hem nog voorbij zou laten, want die twee extra puntjes kunnen in het gevecht om die vicewereldtitel zomaar het verschil maken. Iets waar Red Bull het ook mee eens was, want de pitmuur vroeg meermaals aan Verstappen om op het einde van plaats te wisselen. Alleen gaf die laatste daar geen gehoor aan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Pérez kreeg op de teamradio na de finish onmiddellijk verontschuldigingen van teambaas Christian Horner, maar was uiteraard boos. “Dit toont wie hij echt is”, klonk het bij een geïrriteerde Pérez. In een interview bij FOX gaf hij ook te kennen dat hij niet snapt waarom Verstappen hem de positie niet gaf. “Na alles wat ik voor hem heb gedaan. Als hij twee wereldtitels heeft, is dat door mijn hulp.”

Verstappen: “In Abu Dhabi kan ik hem helpen”

Verstappen was zich meteen na afloop dan weer van geen kwaad bewust en had een duidelijke boodschap over de orders van zijn team. “Ik heb jullie na de laatste keer al gezegd dat jullie me dat niet meer vragen. OK? Ben ik daar duidelijk over? Ik heb mijn redenen al gegeven en daar blijf ik bij staan”, vertelde de Nederlander over de teamradio.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Verstappen milderde zijn toon later wel, toen hij door de mensen van ViaPlay werd geïnterviewd. “De redenen hebben we net samen besproken, ik ga hier niet vertellen wat ze zijn. Als we volgende keer naar Abu Dhabi gaan en Checo heeft de punten nodig in de strijd met Leclerc, dan kan ik hem natuurlijk helpen. Maar het is belangrijk dat we dit nu eerst hebben besproken.”

Zware beschuldigingen

Of de brokken daarmee helemaal gelijmd zijn, valt af te wachten. Intussen raakte immers meer bekend over de mogelijke beweegredenen van Verstappen. De Nederlandse analist Tom Coronel beweerde bij ViaPlay dat Pérez eerder dit seizoen tijdens de kwalificaties van de Grote Prijs Monaco met opzet gecrasht zou zijn, dat ook toegegeven heeft en Christian Horner en adviseur Helmut Marko, en dat Verstappen dat nog altijd niet vergeten is. Een zware beschuldiging aan het adres van Pérez, maar die uitspraak werd niet veel later bevestigd door De Telegraaf-journalist Erik van Haren.

De kwalificatie in Monaco heeft de reputatie de belangrijkste van het hele seizoen te zijn, omdat inhalen op het nauwe stratencircuit extreem moeilijk is. De crash van Pérez in Monaco hielp hem in elk geval, want daardoor kon Verstappen destijds zijn rondetijd niet meer verbeteren en mocht hij de race pas als vierde starten. Pérez stond derde op de grid en won een dag later in het prinsdom na een chaotische regenrace, terwijl Verstappen in zijn zog als derde finishte. Als die crash inderdaad bewust blijkt te zijn, kan dat dus mogelijk nog een staartje krijgen.

Ook ruzie bij Ferrari?

Hoe dan ook kan de beslissing van Verstappen mogelijk cruciaal zijn wat de tweede plaats in het WK betreft, want in plaats van vier punten voorsprong te hebben staat Pérez nu op gelijke hoogte met rivaal Leclerc in het WK. Leclerc was overigens om dezelfde reden ook boos op zijn team. Ferrari weigerde immers om Leclerc en diens teamgenoot Carlos Sainz Jr. van plaats te laten wisselen in de slotfase wegens “te riskant”. Sainz werd daardoor derde en Leclerc vierde, wat de jonge Monegask drie punten kostte.