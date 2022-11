Jérôme Guéry en Jeroen Appelen behalen top vijf plaatsen op Grand Prixs

Jérôme Guéry is zondag derde geworden in de Grand Prix van de CSI-jumping in het Spaanse Oliva (Valencia). Met de 10-jarige ruin Great Britain V was de vicewereldkampioen ruimschoots het snelst in de barrage, maar de combinatie ging één keer in de fout. Twee combinaties lieten wel alle balken liggen in de barrage op 1m50 en deden dat exact even snel. De Zwitser Niklaus Schurtenberger, met de 11-jarige ruin Lireu, en de Duitser Philip Houston, met de 12-jarige merrie Sandros Bella, deelden zo de overwinning.