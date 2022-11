Ingmar Devos derde keer op rij verkozen tot voorzitter van Ruitersportfederatie: “Ik moest wel doorgaan”

De Belg Ingmar Devos werd zondag in het Zuid-Afrikaanse Cape Town unaniem voor de derde keer op rij verkozen tot voorzitter van de Internationale Ruitersportfederatie FEI. “Ik moest wel doorgaan”, reageerde hij van op de General Assembly in Kaapstad.

“Na de steun die ik de laatste jaren mocht ervaren van alle stakeholders, federaties, ruiters, fokkers en eigenaars kon in niet anders dan mij herverkiesbaar stellen. Ik voelde aan dat mijn werk nog niet volbracht was. De eendracht waarmee wij zowel de coronapandemie als de EHV-epidemie hebben overwonnen, geeft mij de energie om ons volledig te smijten op de uitdagingen van de nabije toekomst. De economische recessie, de inflatie en de oorlog in Oekraïne zullen ongetwijfeld ook drukken op de sport en dus ook op onze ruitersport.”

“Daarnaast moeten wij ervoor zorgen dat ruitersport op de Olympische Spelen niet meer ter discussie komt te staan. In juni van dit jaar hebben we een werkgroep in het leven geroepen die duidelijk moet vertalen hoe mens en paard al eeuwenlang een innige band met elkaar hebben, die beiden ten goede komen. Tegen de volgende General Assembly in Mexico moet deze werkgroep een charter ter goedkeuring kunnen voorleggen die richtlijnen moet bevatten die het dierenwelzijn van onze paarden naar een nog hoger niveau moet tillen”.